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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин констатировал изменение тактики украинских войск

Источник:
ТАСС
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют российские позиции пешим порядком, поскольку боятся потерять технику, заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются: подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и техника сразу исчезает. Видимо, берегут технику, боятся ее потерять. И атакуют в пешем порядке, подставляя, конечно, людей под удары наших танков, артиллерии», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, изменение тактики ВСУ «совершенно точно» связано с потерями бронетехники. «Личный состав подвозят, выбрасывают, техника сразу исчезает, в пешем порядке идут в атаку», — сказал президент.

«На данный момент времени, начиная с 4 июня (начала наступления ВСУ), я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно — это что мы видим только. Сейчас 415. Ну и 1 300 с лишним единиц бронемашин разного класса», —сообщил Путин.

Две трети из указанной техники «наверное, западного производства», отметил российский лидер.

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