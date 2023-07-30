Эксперт объяснила рост спроса на украшения эффектом губной помады

Треть россиян стала чаще покупать ювелирные украшения в 2023 году, несмотря на то что цены на них выросли примерно на 15%, говорится в исследовании «Тинькофф Кредит Брокер».

Более трети опрошенных (39%) отмечают, что в 2023 году по сравнению с прошлым годом не поменяли частоту покупок, а 36% респондентов стали чаще приобретать ювелирку, приводят «Известия» результаты исследования.

В январе–мае 2023 года объемы продаж выросли на 18–20% без учета инфляции, реальные темпы (с учетом роста цен) — 12–18% с учетом инфляции. Производство ювелирных изделий в стоимостном выражении выросло на 33,5%, сообщила «Известиям» партнер агентства M.A. Research Анна Синявская.

Она обратила внимание на так называемый эффект губной помады, когда «покупатели не могут, допустим, купить новую машину или взять ипотеку, но у них есть определенный запас денег, которые они могут потратить на ювелирные украшения, чтобы поднять себе настроение».

Сохраняется и инвестиционный спрос: в условиях нестабильного рубля россияне вкладывают деньги в ювелирные украшения и золотые слитки, отметила эксперт.