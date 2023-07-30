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США объяснили визит Шойгу в КНДР закупкой вооружений

Источник:
ТАСС
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу
Фото: © ЦТАК

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что визит министра обороны России Сергея Шойгу в КНДР был вызван желанием Москвы приобрести оружие и боеприпасы у Пхеньяна.

«Что касается сообщений о министре обороны России в Северной Корее, я очень сомневаюсь, что он там в отпуске», — цитирует ТАСС Блинкена.

По его мнению, «Россия отчаянно ищет поддержку, оружие, где бы она его ни нашла». «И мы видим это в Северной Корее», — сказал Блинкен

Российская делегация во главе с Шойгу накануне посетила КНДР для участия в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. Министр обороны России присутствовал на военном параде в Пхеньяне.

На переговорах лидера КНДР Ким Чен Ына с Шойгу «состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности», сообщило Минобороны России.

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Топ комментариев

DEMON01

Нас просили, сказочный .........

Danilon

Ой, а я люблю эти байки нашего деда ! Буйство фантазии зашкаливает.

zipper

Ну да,половина свалила за границу.Они флагом любят размахивать и кричать сало украини.

GammiPluh

Какой же ты наивный, вы 2 деревни берете 2 месяца, а тут он решил целый полуостров взять