США объяснили визит Шойгу в КНДР закупкой вооружений

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что визит министра обороны России Сергея Шойгу в КНДР был вызван желанием Москвы приобрести оружие и боеприпасы у Пхеньяна.

«Что касается сообщений о министре обороны России в Северной Корее, я очень сомневаюсь, что он там в отпуске», — цитирует ТАСС Блинкена.

По его мнению, «Россия отчаянно ищет поддержку, оружие, где бы она его ни нашла». «И мы видим это в Северной Корее», — сказал Блинкен

Российская делегация во главе с Шойгу накануне посетила КНДР для участия в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. Министр обороны России присутствовал на военном параде в Пхеньяне.

На переговорах лидера КНДР Ким Чен Ына с Шойгу «состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности», сообщило Минобороны России.