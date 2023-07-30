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Российские войска отбили атаку 25 украинских дронов на Крым

Источник:
Sibnet.ru
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Полуостров Крым
Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские силы противовоздушной обороны отбили атаку 25 украинских беспилотников на Крым, говорится в сообщении Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым», — сказано в сообщении.

По информации Минобороны России, 16 беспилотников сбили силы ПВО. Еще девять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря и в районе мыса Тарханкут.

Пострадавших и разрушений нет, уточнили в российском военном ведомстве.

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