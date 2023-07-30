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Семь человек погибли на пляже в Марий Эл из‑за урагана

Источник:
РИА Новости
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Трое детей и четверо взрослых погибли при падении деревьев во время урагана на диком пляже в Марий Эл, сообщил глава комитета гражданской обороны и защиты населения республики Александр Малкин.

«В 18 часов шквалистый ветер повалил большое количество деревьев возле озера Яльчик. <...> Количество погибших на сегодня подтвержденных — 7 человек, из них трое детей. Пострадавших, которые доставлены в больницу, 15», — цитирует РИА Новости Малкина.

По его словам, озеро Яльчик — любимое место отдыха жителей Марий Эл и соседнего Татарстана. В момент, когда начался ураган, там находились до 500 машин.

К работе на месте происшествия привлечены спасатели, полиция, аэромобильная группировка МЧС России. «Осталось много заваленных машин, палаток», — отметил Малкин.

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Топ комментариев

DEMON01

Нас просили, сказочный .........

Danilon

Ой, а я люблю эти байки нашего деда ! Буйство фантазии зашкаливает.

zipper

Ну да,половина свалила за границу.Они флагом любят размахивать и кричать сало украини.

GammiPluh

Какой же ты наивный, вы 2 деревни берете 2 месяца, а тут он решил целый полуостров взять