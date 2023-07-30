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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский танк расправился с двумя танками и пятью БТР ВСУ

Источник:
РИА Новости
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Экипаж российского танка за несколько минут уничтожил семь единиц украинской бронетехники на Запорожском направлении.

«Средства воздушной разведки обнаружили выдвижение колонны бронетехники противника в сторону наших позиций. В данном районе находилась наша машина, экипаж был направлен в район наката и принял бой», — рассказал РИА Новости командир подразделения.

Российские военные опубликовали видео боя, снятое камерой беспилотника.

Командир подразделения отметил, что экипаж танка уничтожил семь единиц техники ВСУ, еще несколько удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией.

Российский танк вышел из боя без серьезных повреждений.

Тема: Военная операция на Украине
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