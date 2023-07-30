Путин заявил о готовности к военному столкновению с НАТО

Россия не хочет прямого столкновения с блоком НАТО, но готова к любому сценарию, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге.

Так Путин ответил на вопрос о провокациях американских военных в Сирии в отношении российского контингента. Он напомнил, что по инициативе США был создан специальный механизм, чтобы избегать подобных конфликтов.

«У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации», — сказал Путин.

По его словам, этот механизм указывает на нежелание сторон идти на прямое столкновение.

«Но если кто-то захочет — не мы — но мы готовы», — подчеркнул президент России.