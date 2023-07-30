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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин заявил о готовности к военному столкновению с НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Россия не хочет прямого столкновения с блоком НАТО, но готова к любому сценарию, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге.

Так Путин ответил на вопрос о провокациях американских военных в Сирии в отношении российского контингента. Он напомнил, что по инициативе США был создан специальный механизм, чтобы избегать подобных конфликтов.

«У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации», — сказал Путин.

По его словам, этот механизм указывает на нежелание сторон идти на прямое столкновение.

«Но если кто-то захочет — не мы — но мы готовы», — подчеркнул президент России.

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Топ комментариев

DEMON01

Нас просили, сказочный .........

Danilon

Ой, а я люблю эти байки нашего деда ! Буйство фантазии зашкаливает.

zipper

Ну да,половина свалила за границу.Они флагом любят размахивать и кричать сало украини.

GammiPluh

Какой же ты наивный, вы 2 деревни берете 2 месяца, а тут он решил целый полуостров взять