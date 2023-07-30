Опубликовано видео падения беспилотника на Москву‑Сити

Очевидцы опубликовали видео падения одного из украинских беспилотников, атаковавших российскую столицу в ночь на воскресенье, на здание Москвы-Сити.

На кадрах виден взрыв, выбегающие люди, а также слышен испуганный крик ребенка.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что два украинских беспилотникав ночь на воскресенье, 30 июля атаковали Москву. «Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Сити". Жертв и пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным Минобороны, два беспилотника надо Москвой были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, «потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити».