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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Опубликовано видео падения беспилотника на Москву‑Сити

Источник:
Sibnet.ru
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Очевидцы опубликовали видео падения одного из украинских беспилотников, атаковавших российскую столицу в ночь на воскресенье, на здание Москвы-Сити.

На кадрах виден взрыв, выбегающие люди, а также слышен испуганный крик ребенка.


Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что два украинских беспилотникав ночь на воскресенье, 30 июля атаковали Москву. «Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Сити". Жертв и пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным Минобороны, два беспилотника надо Москвой были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, «потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити».

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Топ комментариев

DEMON01

Нас просили, сказочный .........

Danilon

Ой, а я люблю эти байки нашего деда ! Буйство фантазии зашкаливает.

zipper

Ну да,половина свалила за границу.Они флагом любят размахивать и кричать сало украини.

GammiPluh

Какой же ты наивный, вы 2 деревни берете 2 месяца, а тут он решил целый полуостров взять