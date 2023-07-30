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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Украинские беспилотники повредили здания Москва‑Сити

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские беспилотники в ночь на воскресенье, 30 июля атаковали Москву, жертв и пострадавших нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Сити". Жертв и пострадавших нет», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Минобороны России сообщило, что два беспилотника над Москвой были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, «потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити».

В ночь на пятницу, 28 июля силы Минобороны России сбили вражеский беспилотник, попытавшийся атаковать Москву. 

В понедельник, 24 июля два украинских беспилотника ударили по нежилым зданиям в Москве. Один упал на Комсомольском проспекте, другой попал в здание на проспекте Лихачева.

В Минобороны России сообщили, что украинские беспилотники потерпели крушение в результате подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

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