Украинские беспилотники повредили здания Москва‑Сити

Украинские беспилотники в ночь на воскресенье, 30 июля атаковали Москву, жертв и пострадавших нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Сити". Жертв и пострадавших нет», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Минобороны России сообщило, что два беспилотника над Москвой были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, «потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити».

В ночь на пятницу, 28 июля силы Минобороны России сбили вражеский беспилотник, попытавшийся атаковать Москву.

В понедельник, 24 июля два украинских беспилотника ударили по нежилым зданиям в Москве. Один упал на Комсомольском проспекте, другой попал в здание на проспекте Лихачева.

В Минобороны России сообщили, что украинские беспилотники потерпели крушение в результате подавления средствами радиоэлектронной борьбы.