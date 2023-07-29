Россия запустит единую электронную визу

Система электронной визы заработает в России с 1 августа, сообщает консульский департамент МИД в своем официальном телеграм-канале.

Разрешение на въезд в Россию при помощи электронной визы смогут получить граждане 52 стран. В их числе страны Европы, Япония, Турция, Китай, Индия, Бахрейн, Иран, Кувейт, Малайзия, Саудовская Аравия, Сингапур.

В ближайшее время перечень пополнится Вьетнамом, Камбоджей и Мьянмой, после чего стран в сумме будет 55. Срок оформления визы составит до шести календарных дней со дня подачи заявления.

МИД ранее уточнял, что стоимость электронной визы для иностранцев, желающих посетить нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, не превысит 52 долларов.

Для получения визы иностранным гражданам не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Необходимо лишь заполнить анкету, загрузить личную фотографию, копию загранпаспорта и оплатить консульский сбор.