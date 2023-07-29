НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россия запустит единую электронную визу

Источник:
Sibnet.ru
104 0

Система электронной визы заработает в России с 1 августа, сообщает консульский департамент МИД в своем официальном телеграм-канале.

Разрешение на въезд в Россию при помощи электронной визы смогут получить граждане 52 стран. В их числе страны Европы, Япония, Турция, Китай, Индия, Бахрейн, Иран, Кувейт, Малайзия, Саудовская Аравия, Сингапур.

В ближайшее время перечень пополнится Вьетнамом, Камбоджей и Мьянмой, после чего стран в сумме будет 55. Срок оформления визы составит до шести календарных дней со дня подачи заявления.

МИД ранее уточнял, что стоимость электронной визы для иностранцев, желающих посетить нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, не превысит 52 долларов.

Для получения визы иностранным гражданам не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Необходимо лишь заполнить анкету, загрузить личную фотографию, копию загранпаспорта и оплатить консульский сбор.

Еще по теме
Мишустин увидел туристический бум на Алтае и Байкале
Новый аэропорт построят в Горном Алтае
Девять детей пострадали в перевернувшемся на Алтае грузовике
Стартовал конный пробег из Татарстана на Алтай
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Бастрыкин допустил новые дела против блогеров‑миллионеров
Существо из ночных кошмаров выбросило на пляж
Microsoft провела массовую блокировку консолей Xbox
«Удары возмездия»: Россия применила на Украине новую тактику
Обсуждение (0)
Картина дня
Запад приказал Украине взять Крым
Путин объяснил внезапный отвод войск из‑под Киева
ПВО сбили над Россией 12 ракет Storm Shadow
«Одноклассники» уберут возможность оценивать фото
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

DEMON01

Нас просили, сказочный .........

Danilon

Ой, а я люблю эти байки нашего деда ! Буйство фантазии зашкаливает.

scorpion2777

За то что Стрелковым прикидывался

scorpion2777

Это точно, без слов. В твою голову лучше есть, чем ей говорить.