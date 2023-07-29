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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ПВО сбили над Россией 12 ракет Storm Shadow

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины попытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью, выпустив 12 ракет Storm Shadow. Все ракеты были сбиты российскими ПВО, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо уточнил в своем телеграм-канале, что в одном месте упавшие обломки иностранного оружия незначительно повредили контактную линию и будку обходчика. Повреждения были оперативно устранены ремонтной бригадой.

По словам главы региона, ВСУ пытались сорвать восстановление железнодорожного сообщения Херсонской области с Крымом. Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины специально устроили провокацию накануне открытия движения на маршруте Геническ — Джанкой.

Ранее стало известно, что движение электропоездов по маршруту Геническ — Новоалексеевка — Джанкой должно быть запущено в тестовом режиме до конца июля

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Оборона #Конфликты #Армия
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