Казахстан запретит электронные сигареты

Члены межведомственной комиссии при правительстве Казахстана проголосовали за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним.

В ближайшее время будут внесены соответствующие изменения в законодательные акты, сообщила парламентская партия Respublica в официальном телеграм-канале. Автором инициативы выступила депутат мажилиса Нургуль Тау.

«Вред вейпов неоспорим. Именно поэтому Министерство здравоохранения с 2021 года остро ставит вопрос о введении запрета оборота вейпов. В своем запросе я предложила ввести полный запрет на продажу вейпов», — сказала она.

Согласно данным правительства республики, рынок электронных устройств для потребления никотина вырос в Казахстане в 300 раз с 2020 года по 2022 год. При этом у депутатов вызывает сомнения законность ввоза этого продукта.