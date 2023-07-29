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Казахстан запретит электронные сигареты

Источник:
Sibnet.ru
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Члены межведомственной комиссии при правительстве Казахстана проголосовали за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним.

В ближайшее время будут внесены соответствующие изменения в законодательные акты, сообщила парламентская партия Respublica в официальном телеграм-канале. Автором инициативы выступила депутат мажилиса Нургуль Тау.

«Вред вейпов неоспорим. Именно поэтому Министерство здравоохранения с 2021 года остро ставит вопрос о введении запрета оборота вейпов. В своем запросе я предложила ввести полный запрет на продажу вейпов», — сказала она.

Согласно данным правительства республики, рынок электронных устройств для потребления никотина вырос в Казахстане в 300 раз с 2020 года по 2022 год. При этом у депутатов вызывает сомнения законность ввоза этого продукта.

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Жизнь #Здоровье #Законы
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Топ комментариев

DEMON01

Нас просили, сказочный .........

Danilon

Ой, а я люблю эти байки нашего деда ! Буйство фантазии зашкаливает.

scorpion2777

За то что Стрелковым прикидывался

scorpion2777

Это точно, без слов. В твою голову лучше есть, чем ей говорить.