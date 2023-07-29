Названа самая пьющая страна в мире

Первое место в мире в потреблении алкоголя на душу населения заняли Сейшельские острова — жители этого государства в среднем потребляют 20,5 литра чистого алкоголя в год, следует из отчета Our World in Data.

На втором месте оказалась Уганда. В африканской стране, расположенной к западу от Кении, в среднем на душу населения приходилось 15,09 литра чистого алкоголя. Самым популярным алкогольным напитком здесь является пиво.

Третье место заняла Чехия, где показатель составил 14,45 литра чистого алкоголя. Пиво также является самым популярным алкогольным напитком. При этом средний показатель растет из-за большого количества туристов.

Исследование Our World in Data показывает среднее потребление алкогольных напитков, таких как пиво, вино или спиртные напитки, на душу населения. Показатель измеряется в чистом спирте на литр.

Из статистики следует, что люди в странах, где пиво является самым популярным алкогольным напитком, как правило, потребляют больше алкоголя. Кроме этого, традиционно основными потребителями алкоголя являются мужчины.