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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад приказал Украине взять Крым

Источник:
Military Watch Magazine
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Страны Запада видят Крым в качестве ключевой цели контрнаступления Украины. Полуострову придается большое символическое значение.

В частности, Запад рассчитывает, что именно после захвата Крыма ВСУ Москва пойдет на переговоры с Киевом на выгодных для украинского режима условиях. Операция может стать успешной даже при блокаде полуострова.

При этом отсутствие у Украины военно-воздушных сил и существенные проблемы, появившиеся в результате истощения ее систем противовоздушной обороны, подорвали потенциальные усилия ВСУ по достижению этой цели, признает американский портал Military Watch Magazine.

Кроме этого, Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе, что делает неэффективным использование украинскими военными беспилотников.

Тема: Военная операция на Украине
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