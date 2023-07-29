Запад приказал Украине взять Крым

Страны Запада видят Крым в качестве ключевой цели контрнаступления Украины. Полуострову придается большое символическое значение.

В частности, Запад рассчитывает, что именно после захвата Крыма ВСУ Москва пойдет на переговоры с Киевом на выгодных для украинского режима условиях. Операция может стать успешной даже при блокаде полуострова.

При этом отсутствие у Украины военно-воздушных сил и существенные проблемы, появившиеся в результате истощения ее систем противовоздушной обороны, подорвали потенциальные усилия ВСУ по достижению этой цели, признает американский портал Military Watch Magazine.

Кроме этого, Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе, что делает неэффективным использование украинскими военными беспилотников.