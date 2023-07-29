НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раскрыты результаты изучения трофейной техники НАТО

Источник:
РИА Новости
526 1

Западные образцы бронетехники имеют приемлемое бронирование, однако обладают посредственной подвижностью и излишней сложностью конструкции, такой вывод сделали российские специалисты после изучения трофейных машин.

ВСУ в ходе контрнаступления начали широко применять образцы западной бронетехники, включая немецкие танки Leopard 2, американские БМП Bradley, французские колесные танки AMX-10RC.

В июне Минобороны сообщало о захвате на Запорожском направлении танков Leopard и БМП Bradley. В июле российские военные взяли в качестве трофея под Запорожьем французский колесный танк.

Всего российским экспертам из различных компаний оборонно-промышленного комплекса на сегодня удалось изучить шесть типов западной техники, захваченной в ходе СВО, передает РИА Новости.

В частности, испытания показали, что западные образцы имеют приемлемый уровень бронезащиты, хотя и с наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты.

Техника НАТО при этом имеет крайне посредственную подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах. Еще одно слабое место западной техники — излишняя сложность конструкции, которая зачастую делает невозможным полевой ремонт.

Тема: Военная операция на Украине
Запад приказал Украине взять Крым
Путин объяснил внезапный отвод войск из‑под Киева
Германия назвала причины больших потерь ВСУ
Запад предложил Украине перейти к обороне
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Бастрыкин допустил новые дела против блогеров‑миллионеров
Существо из ночных кошмаров выбросило на пляж
Microsoft провела массовую блокировку консолей Xbox
«Удары возмездия»: Россия применила на Украине новую тактику
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
52
США отказались от переговоров с Россией
46
Запад оказался автором плана провального наступления ВСУ
44
Путин заявил, что Россия простила Африке долг в $23 млрд
33
Ким Чен Ын показал Шойгу северокорейские супербеспилотники
30
Шойгу встретился с Ким Чен Ыном