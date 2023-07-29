Раскрыты результаты изучения трофейной техники НАТО

Западные образцы бронетехники имеют приемлемое бронирование, однако обладают посредственной подвижностью и излишней сложностью конструкции, такой вывод сделали российские специалисты после изучения трофейных машин.

ВСУ в ходе контрнаступления начали широко применять образцы западной бронетехники, включая немецкие танки Leopard 2, американские БМП Bradley, французские колесные танки AMX-10RC.

В июне Минобороны сообщало о захвате на Запорожском направлении танков Leopard и БМП Bradley. В июле российские военные взяли в качестве трофея под Запорожьем французский колесный танк.

Всего российским экспертам из различных компаний оборонно-промышленного комплекса на сегодня удалось изучить шесть типов западной техники, захваченной в ходе СВО, передает РИА Новости.

В частности, испытания показали, что западные образцы имеют приемлемый уровень бронезащиты, хотя и с наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты.

Техника НАТО при этом имеет крайне посредственную подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах. Еще одно слабое место западной техники — излишняя сложность конструкции, которая зачастую делает невозможным полевой ремонт.