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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украинцам предрекли тяжелейшую зиму

Источник:
Sibnet.ru
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Предстоящая зима для энергетической системы Украины и населения страны будет гораздо сложнее прошлогодней, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году», — сказал он в эфире телеканала «24». Он посоветовал украинцам иметь под рукой обогреватели и прочее оборудование, которое позволит пережить холода.

В мае Украина прекратила экспорт электроэнергии в связи с необходимостью покрыть нужды внутри страны. Эксперты спрогнозировали, что страна будет испытывать дефицит электроэнергии все лето и на протяжении следующей зимы.

Национальная энергетическая компании «Укрэнерго» регулярно призывает потребителей с семи до десяти вечера, которые являются пиковыми для энергосистемы, экономно расходовать электроэнергию.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

DEMON01

Нас просили, сказочный .........

Danilon

Ой, а я люблю эти байки нашего деда ! Буйство фантазии зашкаливает.

scorpion2777

За то что Стрелковым прикидывался

scorpion2777

Это точно, без слов. В твою голову лучше есть, чем ей говорить.