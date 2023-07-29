Украинцам предрекли тяжелейшую зиму

Предстоящая зима для энергетической системы Украины и населения страны будет гораздо сложнее прошлогодней, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году», — сказал он в эфире телеканала «24». Он посоветовал украинцам иметь под рукой обогреватели и прочее оборудование, которое позволит пережить холода.

В мае Украина прекратила экспорт электроэнергии в связи с необходимостью покрыть нужды внутри страны. Эксперты спрогнозировали, что страна будет испытывать дефицит электроэнергии все лето и на протяжении следующей зимы.

Национальная энергетическая компании «Укрэнерго» регулярно призывает потребителей с семи до десяти вечера, которые являются пиковыми для энергосистемы, экономно расходовать электроэнергию.