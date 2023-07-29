Госпитализирован рок-музыкант Гарик Сукачев

Рок-музыканта Гарика Сукачева госпитализировали «в связи с ухудшением здоровья», его концерт на хуторе Елки в парке Рускела в Карелии не состоится, сообщили представители музыканта на его странице «ВКонтакте».

Команда артиста также отметила, что билеты на концерт можно будет вернуть. Вход на мероприятие будет свободным. Мероприятие в Карелии теперь пройдет в формате «народное караоке».

Отмечается, что оркестр, который должен был выступать с музыкантом, а также техническая группа уже прибыли на место. По неофициальной информации, причиной госпитализации Сукачева стало переутомление.

Сукачев — советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактер, режиссер театра и кино. В разное время был лидером групп «Закат Солнца вручную», «Постскриптум», «Бригада С» и «Неприкасаемые».