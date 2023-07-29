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«Одноклассники» уберут возможность оценивать фото

Источник:
РБК
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Соцсеть «Одноклассники» уберет оценки под фото, также после обновления появится возможность скрывать свои «классы» от других пользователей.

Опция с оценками перестанет быть доступной для всех пользователей платформы до конца будущего августа, пишет РБК со ссылкой на официального представителя соцсети. При этом функция анонимного одобрения уже появилась.

«Отказ от функции оценок — один из шагов платформы по развитию комфортной среды в соцсети. Ранее «Одноклассники» запустили ограничение токсичных и оскорбительных комментариев», — отметил представитель.

Сейчас под фотографиями в «Одноклассниках» можно поставить не только «класс», но и оценить снимок по пятибальной шкале. Ранее также была платная оценка «пять с плюсом», но этим летом года ее отключили.

Кроме того, до сих пор пользователи могли видеть в своей ленте, кто кому и на какие публикации поставил «класс». Еще необычная для соцсети отличительная функция — пользователи видят, кто заходил на их страницу.

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Топ комментариев

DEMON01

Нас просили, сказочный .........

Danilon

Ой, а я люблю эти байки нашего деда ! Буйство фантазии зашкаливает.

scorpion2777

За то что Стрелковым прикидывался

scorpion2777

Это точно, без слов. В твою голову лучше есть, чем ей говорить.