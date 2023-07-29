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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин объяснил внезапный отвод войск из‑под Киева

Источник:
Sibnet.ru
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Россия отвела войска из-под Киева в прошлом году по просьбе украинских властей для заключения мирного договора, заявил президент Владимир Путин заявил во время встречи с лидерами африканских государств по Украине в Санкт-Петербурге.

По словам главы государства, отвод военных сил России производился с целью окончательного заключения мирного договора, сообщается на сайте Кремля. Как уточнил Путин, проект мирного договора был уже фактически согласован весной 2022 года.

«Но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей», — объяснил он.

Путин подчеркнул, что в настоящее время в вопросе переговоров «мяч находится полностью на стороне Украины».

Тема: Военная операция на Украине
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