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Фанаты Тейлор Свифт вызвали рекордную сейсмическую активность

Источник:
CNN
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Фанаты певицы Тейлор Свифт вызвали рекордную сейсмическую активность на ее концерте в Сиэтле. Она оказалась сопоставима с землетрясением магнитудой 2,3.

Исполнительница выступила с концертом в столице Австралии в рамках своего мирового турне Swift Eras. При этом на ее выступлении был установлен рекорд, об этом свидетельствуют данные сейсмолога Джеки Каплан-Ауэрбах.

В рамках своего исследования она изучала поведение фанатов на концерте звезды, передает CNN. Оказалось, что активность поклонников вызвала так называмое быстрое землетрясение, которое зарегистрировали приборы.

Аналогичный случай произошел на матче австралийской футбольной команды в 2011 году. Тогда болельщики так бурно выражали эмоции, что исследователи смогли зарегистрировать сильное сотрясение почвы.

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