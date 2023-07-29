Как полноценно высыпаться всего за шесть часов

Врачи рекомендуют спать не меньше семи-восьми часов в сутки, чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов, нервной системы, избежать риска ожирения и диабета второго типа.

Однако ученые Гарвардского университета провели исследование и убедились, что можно безопасно для здоровья сократить сон на час-другой, что для активных и сверхзанятых людей может оказаться замечательным подарком.

Если соблюдать простые рекомендации, можно качественно высыпаться за шесть часов без повышенных рисков хронических заболеваний, возникновения проблем с лишним весом и нарушений психики.

Эксперимент показал, что качество сна зависит не от продолжительности, а от распорядка дня и искусственного света. Чтобы высыпаться за шесть часов, надо спать в полной темноте, отказаться от интернета за два часа за пару часов до сна и ложиться спать всегда в одно и то же время.