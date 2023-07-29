Россия упала на рекордно низкое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась в обновленном рейтинге коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на семь позиций и заняла 25-ю строчку.

Таблица опубликована на официальном сайте организации. Сейчас в активе России 18,632 очка. Это худший показатель в истории.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Англия, в активе которой 86,928 балла. На второй строчке располагается Испания (73,427 очка). Замыкает топ-3 — Италия (69,284 очка).

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной прошлого года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.