Россия запретила вывоз риса и рисовой крупы

Правительство России ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой муки на срок до 31 декабря 2023 года, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства — члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи.

Отмечается, что решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, сохранение стабильных цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.

Ранее эксперты заявили, что цены на рис на мировом рынке могут вырасти в два раза, если правительство Индии введет запрет на экспорт всех сортов, кроме басмати. При этом возможный запрет экспорта риса из Индии не скажется на ценах в России.