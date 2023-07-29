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Россия запретила вывоз риса и рисовой крупы

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство России ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой муки на срок до 31 декабря 2023 года, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства — члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи.

Отмечается, что решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, сохранение стабильных цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.

Ранее эксперты заявили, что цены на рис на мировом рынке могут вырасти в два раза, если правительство Индии введет запрет на экспорт всех сортов, кроме басмати. При этом возможный запрет экспорта риса из Индии не скажется на ценах в России.

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Экономика #Продукты #Торговля
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