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Украина применила северокорейские ракеты

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины применяют произведенные в КНДР ракеты для реактивных систем залпового огня «Град».

Боеприпасы производства КНДР можно также увидеть на фотографиях, сделанных журналистами в июне на позициях ВСУ в Запорожской области, пишет Financial Times. Корреспонденту газеты такие снаряды продемонстрировали в одном из артиллерийских подразделений ВСУ.

По словам украинских артиллеристов, боеприпасы КНДР были произведены в 1980-1990-х годах и отличаются очень низкой надежностью, из-за чего их не любят применять, однако сейчас украинской стороне нужны любые боеприпасы, которые она может получить.

Издание уточняет, что северокорейские ракеты недавно были переданы Украине «дружественной страной», которая якобы перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР.

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Оборона #Оружие
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