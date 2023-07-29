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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Найден самый крупный остров Солнечной системы

Источник:
Sibnet.ru
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Международная команда планетологов провела изучение гигантской горы Олимп на Марсе. Выяснилось, что в древности она представляла собой вулканический остров — крупнейший в нашей планетной системе.

Полученные геологические данные указывают, что остров был окружен океаном глубиной почти в шесть километров, пишет Space.com. Олимп считается самой высокой известной науке горой в Солнечной системе.

Высота Олимпа составляет 25 километров, а его основание оценивается в 601 километр. На вершине расположена вулканическая кальдера. Исследователи определили, что последний раз этот вулкан извергался 25 миллионов лет назад.

При этом Олимп имеет много схожего с вулканическими островами на Земле — в качестве примеров ученые называют Азорские, Канарские и Гавайские острова. По всей видимости, другие горы на Марсе в далеком прошлом тоже могли быть островами.

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