Германия назвала причины больших потерь ВСУ

ВСУ несут большие потери из-за российских мин, заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, действующий немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

«Иногда специалистам по разминированию приходится ползать по минным полям на животе и обезвреживать одну мину за другой, выполняя опасную для жизни работу вручную», — сказал генерал в интервью агентству DPA.

Он уточнил, что саперов часто обстреливают, многие из них были убиты или серьезно ранены в первые несколько недель контрнаступления. Согласно западным данным, заминированная площадь на Украине равна примерно половине территории всей Германии.

Фрейдинг добавил, что процесс разминирования не только сделал продвижение украинских военнослужащих крайне кровавым и почти невозможным, но и «торпедировал» военный принцип действий НАТО — при столкновении с минными полями обходить их.

При таком огромном масштабе минных заграждений, которые были установлены за девять месяцев российскими войсками, следовать этому принципу невозможно, подчеркнул немецкий эксперт.