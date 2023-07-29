НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Утвержден новый порядок направления повесток

Источник:
Sibnet.ru
179 0

Правительство утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу. Они касаются правил формирования и направления повесток, сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Они предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета», — отмечается в сообщении.

Повестки будут присылать по электронной или обычной почте, а также вручать лично в бумажном виде. В свою очередь, военнообязанных оповестят об этом через личный кабинет на портале «Госуслуг».

Все повестки будут размещать в электронном реестре воинского учета. При этом военнообязанные смогут изменять сведения о себе на этом ресурсе через портал «Госуслуг» или военкомат.

Кроме того, через реестр можно будет осуществлять постановку на воинский учет и снятие с него без личной явки в военный комиссариат. Достоверность, полноту и актуальность информации в реестре будут обеспечивать федеральные ведомства.

Еще по теме
Российские военные сбили над Азовом еще одну ракету
Минобороны раскрыло потери ВСУ на Херсонском направлении
Совфед принял закон о призыве срочников с 18 до 30 лет
МО Британии по ошибке отправило секретные данные союзнику России
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Бастрыкин допустил новые дела против блогеров‑миллионеров
Бессмертное существо нашли в Мировом океане
Существо из ночных кошмаров выбросило на пляж
«Удары возмездия»: Россия применила на Украине новую тактику
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

ball-n-wall

Я чего-то не понял - это повод гордиться что-ли?..

Uynachalnica

За чей счет, хотелось бы узнать? Вот долги государства, являющейся приемником СССР по сбережениям и страхованию,...

Danilon

Россия - щедрая душа ! Молодец ! А мне вот интересно, в 90 е годы прошлого века, когда России было совсем...

Danilon

Комарик, приди в чувство ! Я пишу о неблагодарности стран Ближнего востока, Африки по отношению к СССР-России....