Утвержден новый порядок направления повесток

Правительство утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу. Они касаются правил формирования и направления повесток, сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Они предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета», — отмечается в сообщении.

Повестки будут присылать по электронной или обычной почте, а также вручать лично в бумажном виде. В свою очередь, военнообязанных оповестят об этом через личный кабинет на портале «Госуслуг».

Все повестки будут размещать в электронном реестре воинского учета. При этом военнообязанные смогут изменять сведения о себе на этом ресурсе через портал «Госуслуг» или военкомат.

Кроме того, через реестр можно будет осуществлять постановку на воинский учет и снятие с него без личной явки в военный комиссариат. Достоверность, полноту и актуальность информации в реестре будут обеспечивать федеральные ведомства.