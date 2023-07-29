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Ученые оживили сибирского червя возрастом 46 тысяч лет

Источник:
Sibnet.ru
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Международная группа ученых оживила червя-нематоду, пролежавшего около 46 тысяч лет в сибирской вечной мерзлоте.

Возраст червя датировали с помощью радиоуглеродного датирования. Исследования показали, что животное впало в анабиоз под воздействием низких температур в период позднего плейстоцена — примерно 46 тысяч лет назад.

Образец нашли в районе Колымы, он находился в вечной мерзлоте на глубине 40 метров. После того, как червя разморозили и добавили воды, животное ожило. Отмечается, что после «пробуждения» червь прожил около месяца.

Несмотря на возраст, он смог успешно воспроизвести потомство, говорится в статье исследователей, опубликованной на сайте PLOS Genetics. Ученые предполагают, что данный случай может войти в книгу рекордов Гиннеса за самый длительный срок анабиоза.

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