Евросоюз расширил санкции против России из-за конфликта на Украине. В европейский черный список добавлены семь человек и пять организаций, сообщается в официальном журнале ЕС.

В черный список внесены Институт русского зарубежья, АНО «Диалог», информационное агентство «Инфорос», Агентство социального проектирования, ООО «ГК Структура», а также их основатели и руководители.

ЕС также ввел санкции против офицеров ГРУ Сергея Пантелеева и Дениса Тюрина. Утверждается, что они ответственны за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины

Всем внесенным в черный список лицам запрещается въезд на территорию ЕС. Кроме этого, их активы в юрисдикции Евросоюза при обнаружении будут заморожены.