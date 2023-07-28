Запад предложил Украине перейти к обороне

Украине необходимо сосредоточиться на защите своих оборонительных рубежей, заявил бывший эксперт ЦРУ по России Джордж Биб.

По мнению аналитика, Киеву следует перейти на оборону при сокращении и укреплении оборонительных рубежей, пишет журнал Time. При меньшей площади территории для защиты Украина сможет сосредоточить войска в критических точках.

Такая тактика поставит Киев в более сильную позицию на переговорах. При этом Биб признал, что переход Украины к обороне сам по себе не приведет к мирным переговорам, для них потребуются дипломатические усилия.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Для этого Киев подготовил 12 бригад, вооруженных западной техникой. Однако все усилия прорвать российские оборонительные рубежи оказались безрезультатными.