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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад предложил Украине перейти к обороне

Источник:
Sibnet.ru
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Украине необходимо сосредоточиться на защите своих оборонительных рубежей, заявил бывший эксперт ЦРУ по России Джордж Биб.

По мнению аналитика, Киеву следует перейти на оборону при сокращении и укреплении оборонительных рубежей, пишет журнал Time. При меньшей площади территории для защиты Украина сможет сосредоточить войска в критических точках.

Такая тактика поставит Киев в более сильную позицию на переговорах. При этом Биб признал, что переход Украины к обороне сам по себе не приведет к мирным переговорам, для них потребуются дипломатические усилия.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Для этого Киев подготовил 12 бригад, вооруженных западной техникой. Однако все усилия прорвать российские оборонительные рубежи оказались безрезультатными.

Тема: Военная операция на Украине
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