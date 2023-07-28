Киев ударил ракетой по центру Таганрога

Киев ударил переоборудованной ракетой С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

на месте взрыва в Таганроге Фото: © пресс-служба правительства Ростовской области

Ракета была перехвачена в воздухе, ее обломки упали на территории города, отмечается в сообщении. В результате было повреждено несколько зданий, имеются пострадавшие среди мирных жителей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале сообщил, что в центре города предположительно взорвалась ракета. По предварительным данным, пострадали 15 человек, погибших нет.

Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозяйственные постройки. В соседнем многоквартирном доме выбило стекла в окнах и балконах.

«Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия в городе Таганрог Ростовской области. Возгорания нет. По предварительным данным, три человека доставлены в медицинские учреждения», — уточнила пресс-служба МЧС России.