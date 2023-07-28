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США отказались от переговоров с Россией

Источник:
ТАСС
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США отказываются от переговоров с Россией по вопросам равной безопасности, заявил президент Владимир Путин в ходе саммита Россия — Африка.

По его словам, все противоречия, которые связаны с расширением альянса и ситуацией на Украине, должны решаться в ходе двухсторонних переговоров, однако с Россией отказываются вести диалог.

«В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО. А они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию», — сказал российский лидер

Путин напомнил, что официально заявлял о готовности к переговорам, но при этом Россия не может их навязывать. Он также уточнил, что украинский режим на сегодня также отказывается от диалога.

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Политика #Мир
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