Российские военнослужащие на Херсонском направлении за минувшие сутки ликвидировали до 20 солдат Вооруженных сил Украины и уничтожили два украинских автомобиля.

«В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих и два автомобиля», — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Также морская пехота ВСУ предприняла попытку атаки на Времевском выступе, однако была отброшена, добавил Конашенков. Противник в ходе контрнаступления продолжает нести серьезные потери.

Сбиты 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Алешки Херсонской области, Кременная ЛНР, Горловка, Соледар, Волноваха, Новобахмутовка, Невельское ДНР, Токмак, Ульяновка и Энергодар Запорожской области.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5308 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11010 танков и других боевых бронированных машин, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5646 орудий полевой артиллерии и минометов.