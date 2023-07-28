Путин заявил, что Россия простила Африке долг в $23 млрд

Общая сумма списанной Россией задолженности странам Африки составляет 23 миллиарда долларов, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

«Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие, еще более 90 миллионов долларов», — цитирует ТАСС заявление Путина.

Накануне Путин подчеркнул, что Россия с оптимизмом смотрит в будущее отношений со странами Африки, потому что они опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

Второй саммит «Россия — Африка» проходит в Санкт-Петербурге. Его девиз — «За мир, безопасность и развитие».