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Путин заявил, что Россия простила Африке долг в $23 млрд

Источник:
ТАСС
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Призидент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента России

Общая сумма списанной Россией задолженности странам Африки составляет 23 миллиарда долларов, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

«Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие, еще более 90 миллионов долларов», — цитирует ТАСС заявление Путина.

Накануне Путин подчеркнул, что Россия с оптимизмом смотрит в будущее отношений со странами Африки, потому что они опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

Второй саммит «Россия — Африка» проходит в Санкт-Петербурге. Его девиз — «За мир, безопасность и развитие».

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Политика #Мир
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