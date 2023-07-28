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Врач фигуристов объяснил версию со стаканом дедушки в деле Валиевой

Источник:
Sibnet.ru
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Фигуристка Камила Валиева с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгазуом
Фото: © телеграм-канал ОКР

Версия со стаканом дедушки, через который в организм фигуристки Камилы Валиевой попало запрещенное вещество, была первой, которая пришла ее команде в голову, заявил врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Филипп Шветский.

«Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову», — сказал Шветский в интервью ТАСС.

По его словам, четкой причины произошедшего с Валиевой на Олимпиаде никто не знает. Фигуристка принимала минимальное количество безопасных препаратов и БАДы, все это было в больших упаковках.

Валиева вместе с другими российскими фигуристами выиграла командный турнир, но оказалось, что в ее пробе с чемпионата России нашли запрещенное вещество триметезадин. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил фигуристку до личных соревнований, приняв ее версию о том, что препарат попал организм бытовым путем (через посуду) из-за дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой.

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) установил, что, хотя фигуристка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». Ее лишили золота чемпионата России.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в CAS с требованием дисквалифицировать Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты с момента взятия положительной допинг пробы. Валиева может остаться без золота Европы, Олимпиады, также в этом случае олимпийские медали потеряет сборная России. Слушания пройдут в сентябре. 

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ant888on

А в России между тем мука и мучные продукты как всегда подорожают

rumatam

ага им за дарма для имиджа, а нам цены вверх...........

masiki

ну так больше никуда не вхож ))) народ собирает мобикам со своих кровных и заработанных а этот раздает...

Nik3316

первая партия американских танков в сентябре... устаревшей модификации...специально для украинской армии...