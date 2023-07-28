Опасный месяц: что ждет рубль в августе

Август традиционно считается неудачным месяцем для российской валюты. И на этот раз пессимисты пугают курсом по 120 рублей за доллар. Оправданы ли такие опасения и каков реальный прогноз динамики валют к концу лета?

Стереотип о связи обвалов рубля с последним месяцем лета связан с психологическими факторами, считает глава аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. По его словам, в разгар сезона отпусков люди пристальней следят за курсом валют.

«Стоит рублю однажды, или хуже того, несколько раз крупно обвалиться в августе, когда за курсом следит много людей, и это хорошо запомнят и подсознательно будут ожидать нового удара в каждый последующий август», — приводит РБК мнение Ващенко.

Отсюда и слухи о скачке доллара до уровня в 120 рублей. Финансовый аналитик Виктор Григорьев уверен, что такой сценарий возможен лишь при одном условии — глобальном финансовом кризисе. Такой исход сейчас маловероятен, сказал он в интервью РИА Новости.

В минус рублю играет ухудшение сальдо платежного баланса из-за повышенного спроса на валюту для зарубежных поездок в период отпусков. В плюс — валютные интервенции Минфина и повышение ключевой ставки 8,5% годовых.

Столь же маловероятно возвращение курса к уровню 70 рублей за доллар. Такой сценарий возможен, если цены на нефть поднимутся выше 100 долларов за баррель или же ключевая ставка будет поднята Банком России до 15%.

Курс российской валюты нашел равновесную отметку в районе 90 рублей за доллар, сказал РГ инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Большинство экспертов считают, что в августе он будет колебаться в диапазоне 87-93 рубля за доллар.

Что делать с валютой

Пользуясь ослаблением рубля, россияне стали активно продавать доллары и евро. Объемы реализации валюты значительно превышают объемы ее покупки, сообщили в российских банках.

По итогам первого полугодия 2023-го общее число продаж долларов в офлайне оказалось на 17% выше, чем их приобретения, сообщили «Известиям» в банке «Русский стандарт». За это же время продажи наличных евро превысили их покупку на 61%. В сегменте онлайн-операций в от долларов избавлялись в 2,5 раза чаще, чем покупали, отметил банк.

Россияне, купившие иностранные деньги по высокому курсу весной прошлого года, стремятся минимизировать потери, а бравшие их по низкой стоимости прошлой осенью — зафиксировать прибыль.

Среди причин продажи валюты называются также проблемы с переводом и хранением долларов и евро, а также возросшие риски сбережений в валюте из-за санкций.

Тем не менее, эксперты советуют не торопиться. Россиянам следует хранить сбережения в золоте и валюте, считает финансовый аналитик кандидат, экономических наук Михаил Беляев.

«Если в прошлом году мы давали рекомендации, что в валюте деньги хранить ни в коем случае нельзя, то в этом году ситуация изменилась коренным образом. Сегодня можно дать прогноз на год, по которому соотношение рубля и доллара останется примерно в тех же самых параметрах, что сейчас», — сказал Беляев «Ленте.ру».

Валюта поможет сохранить накопления и защитить их от инфляции, посоветовал аналитик.