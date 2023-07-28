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Wink анонсировал комедийный сериал о бандитах из 90‑х

Источник:
Sibnet.ru
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Видеосервисы Wink и more.tv снимают комедийный сериал «Отмороженные» о бандитах из 90-х, попавших в современный мир, сообщил пресс-центр Ростелекома.

По сюжету четыре бандита в конце девяностых приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру — и оказываются в 2022 году. Героям придется приспосабливаться к новому времени, а также заново строить отношения с родственниками и возлюбленными.

Главные роли сыграли Светлана Иванова («Тест на беременность», «Триггер»), Ян Цапник («Метод», «Триггер») и Влад Коноплев («Король и шут», «Восьмидесятые»).

«Для меня сериал "Отмороженные" — это такая история про безусловную любовь сквозь время, пространство и прочие условности, про настоящую дружбу. Проект напоминает мне мой самый любимый фильм "Назад в будущее", как если бы его снимал Тарантино», — отметила Иванова.

Дата выхода «Отмороженных» пока не объявлена. Сериал получил маркировку 16+.

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