МО Британии по ошибке отправило секретные данные союзнику России

Минобороны Великобритании по ошибке отправляло электронные письма с секретной информацией на почтовый сервис государство Мали — «близкому союзнику России», пишут британские СМИ.

Британские военные случайно направляли письма с указанием домена .ml, странового идентификатора Мали, вместо домена .mil, который используется Пентагоном, приводит ТАСС материал The Times.

Большая часть этих писем содержала обыденную информацию, например, об отпусках сотрудников. Но среди отправленных по ошибке писем были и те, что содержали детальные описания британских исследований о гиперзвуковом оружии, отмечают британские СМИ.

Ранее газета Financial Times сообщила, что из-за аналогичной ошибки подобным же образом в Мали отправились миллионы писем из Пентагона.

Власти Мали проигнорировали запросы британских СМИ о миллионах случайно полученных писем.