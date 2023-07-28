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Госдума рассмотрит лишение свободы на четыре года за мелкие взятки

Источник:
Sibnet.ru
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Законопроект о лишении свободы на срок до четырех лет за взятки, не превышающие 10 тысяч рублей, внесен в Государственную Думу, сообщил один из авторов инициативы Василий Пискарев.

«Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция — явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере», — написал Пискарев в телеграм-канале.

Депутат от «Единой России» и его коллеги предложили усилить уголовную ответственность за получение мелкой взятки и лишать свободы от трех до четырех лет за такое преступление. Также за это преступление будут конфисковать имущество.

По мнению Пискарева, мелкие взятки создают у чиновников иллюзию вседозволенности и открывают путь многомиллиардным суммам.

Сейчас за мелкое взяточничество предусмотрены штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до одного года.

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