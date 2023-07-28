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Температура воды в Средиземном море выросла до рекордного уровня

Источник:
«Известия»
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Средиземное море
Фото: Mike McBey / CC BY 2.0

Гидрометеорологи зафиксировали в Средиземном море рекордно высокую температуру поверхности воды — 28,71 градуса, говорится в сообщении испанского Института океанографии.

«Рекордная за период более чем 40 лет среднесуточная температура зафиксирована на поверхности моря в понедельник», — приводят «Известия» сообщение института.

Прошлый рекорд был установлен 23 августа 2003 года. Тогда поверхность прогрелась до температуры в 28,25 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд связал аномально жаркую погоду в Средиземноморье с «тепловым взрывом» в пустыне Сахара.

В Греции, омываемой Средиземным море, спрогнозировали самую продолжительную жару в истории. В Афинах летом 2023 года может побить исторический рекорд 44,8 градуса Цельсия, который был установлен в июне 2007 года.

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ant888on

А в России между тем мука и мучные продукты как всегда подорожают

rumatam

ага им за дарма для имиджа, а нам цены вверх...........

masiki

ну так больше никуда не вхож ))) народ собирает мобикам со своих кровных и заработанных а этот раздает...

Nik3316

первая партия американских танков в сентябре... устаревшей модификации...специально для украинской армии...