Температура воды в Средиземном море выросла до рекордного уровня

Гидрометеорологи зафиксировали в Средиземном море рекордно высокую температуру поверхности воды — 28,71 градуса, говорится в сообщении испанского Института океанографии.

«Рекордная за период более чем 40 лет среднесуточная температура зафиксирована на поверхности моря в понедельник», — приводят «Известия» сообщение института.

Прошлый рекорд был установлен 23 августа 2003 года. Тогда поверхность прогрелась до температуры в 28,25 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд связал аномально жаркую погоду в Средиземноморье с «тепловым взрывом» в пустыне Сахара.

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