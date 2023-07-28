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Медведев объявил шестерых западных политиков рептилоидами

Источник:
Sibnet.ru
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что рептилоиды уже «среди нас», приложив фото шестерых западных политиков. Так он отреагировал на слушания в конгрессе США об обнаружении НЛО.

«Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!» — написал Медведев.

По его мнению, в их числе президент США Джо Байден, глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен, экс-премьер Британии Борис Джонсон, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Фото: © телеграм-канал Дмитрия Медведва

Медведев добавил, что в США снова начали «параноидальные поиски инопланетян».

Бывший агент ЦРУ Дэвид Граш на слушаниях в конгрессе рассказал, что Минобороны США обнаружило внеземной биоматериал в предполагаемых местах инцидентов с НЛО, а Ашингтон замалчивает это.

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