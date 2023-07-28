Netflix выпустит сериал о суде между Джонни Деппом и Эмбер Херд

Netflix представил трейлер документального мини-сериала «Депп против Херд» (Depp vs Heard), рассказывающем о громком судебном процессе между бывшими супругами, за которым следил весь мир.

«"Депп против Херд" исследует печально известное дело о диффамации, которое привлекло внимание всего мира как "первое судебное разбирательство в TikTok", и ставит под сомнение природу правды и роль, которую она играет в нашем современном обществе», — говорится в описании трейлера.

Депп и Херд познакомились в 2009 году, состояли в браке в 2015-2016 годах. В 2018 году в Washington Post вышла статья актрисы, где она назвала себя «публичной персоной, представляющей проблему домашнего насилия». Она не называла имя Деппа, но тот заявил, что из-за публикации ему отказали в ролях, также он обвинил экс-супругу в домашнем насилии.

Процесс начался в апреле 2022 года. В июне присяжные признали Херд виновной в клевете, и суд обязал ее выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов.

Судебное разбирательство широко освещалось в СМИ, в США оно было самой популярной темой, оттеснив инфляцию и конфликт на Украине. Трансляцию вынесения вердикта онлайн смотрели более 2,7 миллиона человек.

Премьера документального шоу состоится 16 августа.