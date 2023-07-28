Стратегическое командование Вооруженных сил США собирается получить первый стелс-самолет шестового поколения B-21 Raider в 2025 году.

Первый тестовый полет бомбардировщика производства корпорации Northrop Grumman может быть проведен до конца текущего года. По предварительным данным, ежегодно будет производиться до 12 таких самолетов. ВВС США хотят получить не менее 145 таких бомбардировщиков.

«Самым эффективным системам ПВО будет трудно обнаружить его в небе. Raider предназначен для доставки как обычных, так и ядерных боеприпасов с колоссальной точностью», — приводит «Интерфакс» слова министра обороны США Ллойда Остина.

Сейчас в той или иной стадии сборки находятся около десятка B-21 Raider. По имеющимся данным, техника и оборудование самолетов уже прошли предварительное компьютерное тестирование.

B-21 Raider создан по схеме «летающее крыло». По своей форме он напоминает стратегический стел-бомбардировщик B-2 Spirit.

B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой и малозаметностью. Детальные технические характеристики строго засекречены. Стоимость одного самолета оценивается в 772 миллиона долларов.