Должникам при банкротстве оставят ипотечное жилье

Ипотечники смогут сохранить свое единственное жилье при личном банкротстве, такой законопроект поддержало российское правительство.

Должнику для сохранения недвижимости будет необходимо заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга, приводят «Известия» содержание законопроекта.

«Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам аналитика «Народного фронта» Павла Склянчука, по действующим правилам, если человек больше не может обслуживать кредит, заводится дело о признании его банкротом. Банк может истребовать в качестве обеспечительной меры только залоговую квартиру, но не другое имущество.

Проблема взыскания единственного залогового жилья давно обсуждается, инициатива — справедливый ответ на запрос общества, отметил эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота.