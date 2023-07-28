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Должникам при банкротстве оставят ипотечное жилье

Источник:
«Известия»
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Ипотечники смогут сохранить свое единственное жилье при личном банкротстве, такой законопроект поддержало российское правительство.  

Должнику для сохранения недвижимости будет необходимо заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга, приводят «Известия» содержание законопроекта.

«Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам аналитика «Народного фронта» Павла Склянчука, по действующим правилам, если человек больше не может обслуживать кредит, заводится дело о признании его банкротом. Банк может истребовать в качестве обеспечительной меры только залоговую квартиру, но не другое имущество.

Проблема взыскания единственного залогового жилья давно обсуждается, инициатива — справедливый ответ на запрос общества, отметил эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота.

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ant888on

А в России между тем мука и мучные продукты как всегда подорожают

rumatam

ага им за дарма для имиджа, а нам цены вверх...........

masiki

ну так больше никуда не вхож ))) народ собирает мобикам со своих кровных и заработанных а этот раздает...

Nik3316

первая партия американских танков в сентябре... устаревшей модификации...специально для украинской армии...