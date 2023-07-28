Трампу предъявили новое обвинение

Минюст США предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу новое обвинение по делу о ненадлежащем обращении с секретными материалами.

Экс-президента США обвинили в незаконном хранении «оборонной информации». В деле также появился новый обвиняемый — Карлос Де Оливейра. Ему инкриминируются ложные показания и оказание помощи в переносе коробок с секретными документами, приводит ТАСС материалы суда Южного округа Флориды.

Сотрудники ФБР США в ходе обыска в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете бывшего хозяина Белого дома, еще 75 — в кладовой. На 17 из них стоял гриф «совершенно секретно».

Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы.