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Трампу предъявили новое обвинение

Источник:
ТАСС
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Президент США Дональд Трамп
Фото: © The White House

Минюст США предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу новое обвинение по делу о ненадлежащем обращении с секретными материалами.

Экс-президента США обвинили в незаконном хранении «оборонной информации». В деле также появился новый обвиняемый — Карлос Де Оливейра. Ему инкриминируются ложные показания и оказание помощи в переносе коробок с секретными документами, приводит ТАСС материалы суда Южного округа Флориды.

Сотрудники ФБР США в ходе обыска в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете бывшего хозяина Белого дома, еще 75 — в кладовой. На 17 из них стоял гриф «совершенно секретно».

Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы.

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Политика #Мир
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