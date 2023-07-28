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Генсек ООН заявил о наступлении эры «глобального кипения»

Источник:
«Газета.ру»
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Жаркая погода
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Эра «глобального кипения» сменила период «глобальное потепления» — мир движется к катастрофе, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Изменение климата уже здесь. Это ужасно. И это только начало. Все еще возможно ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия и избежать самого худшего», — цитирует «Газета.ру» Гутерриша.

Ученые назвали июль 2023 года самым жарким месяцем за всю историю наблюдений за погодой, отметил генсек ООН. Он призвал мировое сообщество принять меры для смягчения последствий климатического кризиса.

По его словам, ситуация вокруг борьбы с глобальным потеплением выходит из-под контроля и мир постепенно движется к катастрофе.

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Жизнь #Гео #Наука
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ant888on

А в России между тем мука и мучные продукты как всегда подорожают

rumatam

ага им за дарма для имиджа, а нам цены вверх...........

masiki

ну так больше никуда не вхож ))) народ собирает мобикам со своих кровных и заработанных а этот раздает...

Alhazred

Иди таблетку от глупости прими. Неликвид. С чего вдруг, если та же Северная Корея их сама производит.