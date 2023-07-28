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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США передадут Украине танки M1A1 Abrams уже в сентябре

Источник:
Sibnet.ru
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США постараются передать Киеву первую партию американских танков M1A1Abrams уже в сентябре, пишет газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

В августе первая партия Abrams уйдет в Германию. Там машины будут окончательно подготовлены для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). В сентябре техника отправится Киеву, рассказали источники.

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Politico отмечает, что речь идет об устаревшей модификации Abrams — M1A1. Этот образец был принят на вооружение в США в 1980-х годах. Более того, Пентагон специально для украинской армии упростил эти машины. С них демонтированы элементы, в которых применены секретные технологии, в частности, многослойная броня с наполнением из обедненного урана.

По данным издания, первая партия Abrams будет включать шесть-восемь машин. Всего США планируют передать Киеву 31 танк.

Тема: Военная операция на Украине
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ant888on

А в России между тем мука и мучные продукты как всегда подорожают

rumatam

ага им за дарма для имиджа, а нам цены вверх...........

masiki

ну так больше никуда не вхож ))) народ собирает мобикам со своих кровных и заработанных а этот раздает...

Alhazred

Иди таблетку от глупости прими. Неликвид. С чего вдруг, если та же Северная Корея их сама производит.