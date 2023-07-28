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Путин подарил президенту Зимбабве вертолет Ми‑38

Источник:
Sibnet.ru
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Вертолет Ми-38, подаренный российским лидером Владимиром Путиным президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве
Вертолет Ми-38, подаренный российским лидером Владимиром Путиным президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве
Фото: © InfoMinZW / Twitter

Российский лидер Владимир Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило Министерство информации африканской страны.

«Его Превосходительство Президент Путин подарил Его Превосходительству Президенту Эммерсону Дамбудзо Мнангагве президентский вертолет, который вскоре будет доставлен в Зимбабве», — говорится в сообщении.

Судя по опубликованным фотографиям, речь идет о новейшем российском вертолете Ми-38. Такие машины с VIP-салонами повышенной комфортности производят в Казани. Аналогичный вертолет есть и у Путина.

Воздушное судно скоро доставят в Зимбабве, отметило Министерство информации страны.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий уточнил, что подарок был сделан еще в прошлом году.

В Санкт-Петербурге сейчас проходит саммит «Россия – Африка». В его рамках прошла встреча Путина и Мнангагве. Президент Зимбабве заявил, что страны продолжат «укреплять, углублять и расширять» контакты друг с другом.

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