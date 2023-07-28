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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Беспилотник попытался атаковать Москву

Источник:
Sibnet.ru
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Силы Минобороны России сбили вражеский беспилотник, попытавшийся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

В понедельник, 24 июля два украинских беспилотника ударили по нежилым зданиям в Москве. Один упал на Комсомольском проспекте, ругой попал в здание на проспекте Лихачева.

В Минобороны сообщили, что украинские беспилотники потерпели крушение в результате подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

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