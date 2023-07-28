Беспилотник попытался атаковать Москву

Силы Минобороны России сбили вражеский беспилотник, попытавшийся атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

В понедельник, 24 июля два украинских беспилотника ударили по нежилым зданиям в Москве. Один упал на Комсомольском проспекте, ругой попал в здание на проспекте Лихачева.

В Минобороны сообщили, что украинские беспилотники потерпели крушение в результате подавления средствами радиоэлектронной борьбы.