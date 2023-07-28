Глава АвтоВАЗа обозначил срок возобновления Lada Largus

АвтоВАЗ намерен возобновить производство автомобилей Lada Largus в августе, сообщил глава компании Максим Соколов.

«Что касается выпуска Largus с двигателем внутреннего сгорания, мы действительно говорили о запуске осенью этого года. И я хочу подтвердить готовность к этому выпуску. Даже, может быть, немного раньше, в августе, мы начнем выпуск моделей Largus, первой партии», — сказал Соколов в интервью ТАСС.

Это будет партия из 635 автомобилей, включая машинокомплекты для производства опытных электромобилей e-Largus.

По словам Соколова, для производства Largus более тысячи различных компонентов поступают из-за рубежа, но многие глобальные поставщики отказываются «без обоснованной юридической причины» отказываются от поставок.

Lada Largus — это переименованный и приспособленный под российский рынок автомобиль Dacia Logan MCV. Выпускается с 2011 года. Последняя партия в 1,8 тысячи машин сошла с конвейера в июле 2022 года.